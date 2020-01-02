時代力量接獲檢舉，國民黨總統候選人韓國瑜妻子李佳芬創辦的維多利亞雙語學校，接送學童的交通車竟使用白牌車，且車體沒有依規定標示幼兒園許可字號、使用年限、載運人數及車窗不透明，罔顧學童安全，呼籲雲林縣政府及校方盡快出面說明。

時力雲林縣議員廖郁賢、新竹市議員蔡惠婷、新北市第一選區立委候選人張衛航今在時力立院黨團召開記者會，質疑雲林縣維多利亞雙語學校交通車違法，廖郁賢說，該校共有18條學生專車路線，幾乎都不合格，例如使用白牌車、違規行駛高速公路，非常離譜，發文交求雲林縣政府追查，但縣府至今完全沒有回覆，學童乘車安全誰來把關。

張衛航提出維多利亞雙語學校三大違規態樣，第一，未使用專用車接送學童，已違反《幼兒教育及照顧法》第26第2項「幼兒園接送幼兒，應以經直轄市、縣（市）主管機關核准之幼童專用車輛為之。

第二，車體外觀沒有應有標示，已違反《幼兒園幼童專用車輛與其駕駛人及隨車人員督導管理辦法》第5條第2項：「幼童專用車之車身顏色及標識，應符合下列規定，並不得增加其他標識或廣告：一、車身顏色及標識：應依教育部公告之幼童專用車顏色及標識標準圖辦理。二、駕駛座兩邊外側：應標示幼兒園設立許可字號、幼童專用車車號、出廠年份及載運人數。」

第三，車輛玻璃的深色隔熱紙，已違反《道路交通安全規則》附件12：幼童專用車車身各部規格「車窗玻璃不得黏貼不透明之色紙或隔熱紙」的規定。

廖郁賢表示，日前已發文縣府，要求針對司機及隨車人員是否受基本救命術訓練、司機隨車人員是否進行安全演習、司機年齡是否符合規定集健檢紀錄、是否違法行駛高速公路進行調查，但縣府至今都沒回覆，非常遺憾，呼籲縣府不要只顧著選舉，不顧學童搭乘校車安全。

(中時 )