「戰車來了」，今年元旦起新營等地的街頭出現一輛長達12米的廣告車，不斷播映國民黨台南市第一選區立委候選人蔡育輝政見宣傳影片，十分引人注目。
蔡育輝競選總部表示，有支持者向總部推薦使用這輛龐大的廣告車當宣傳車，總部覺得很有宣傳效果，因此從元旦起開始推出，希望在選戰倒數計時的時刻能夠像它龐大的車體一樣，為蔡育輝的選情帶來強大的廣告效益。
據了解，這輛長達12米的廣告車，車子造價頗高，全台不到5輛，展億活動整合公司才剛進口3個月時間，蔡育輝這輛目前是是南部唯一一輛。
第一選區選情激烈，民眾黨有柯文哲三番兩次帶學姊來為顏耀星助陣，民進黨2日更舉辦路口聯合拜票造勢，蔡育輝競選總部新推出的巨型活動廣告車，吸睛度也百分百。
蔡育輝競選總部指出，這輛廣告車有如蔡育輝的活動看板，在廟埕廣場或大門空地的馬路旁，隨時都可以停下來播放蔡育輝的政見影片或形象廣告，行銷效果十足，希望在選戰最後10天能帶來話題性，讓鄉親更能看見蔡育輝。
(中時 )
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