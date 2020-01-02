迎接嶄新2020年，台灣彩券公司今推出年度首波刮刮樂5款新品，以面額2000元、頭獎3名的「2000萬超級紅包」最受矚目；台灣彩券表示，首波發行共5款刮刮樂，總獎項高達1012萬個，總獎金高達106億元，100萬元（含）以上獎項共有523個，是刮刮樂歷年單次發行中，100萬元以上獎項最多的一次紀錄。

台灣彩券總經理蔡國基表示，「2000萬超級紅包」頭獎3名、獎金達2000萬元，最特別的是今年二獎「200萬元加賓士車」從去年5個名額增加為7個，車款選用每部市價約160萬元、號稱「有頭有尾新世代房車」的賓士A180 Sedan，商品獎項總價值高達1120萬元；三獎100萬元個數也從300個增加至400個，比去年發行多100個，總獎金逾74億元，總中獎率69.33％。

今年首波發行還特別邀請知名藝人陳美鳳代言年度廣告片，傳達「刮刮樂讓過年更快樂」的歡樂氛圍；蔡國基表示，陳美鳳會主持、唱歌、出書，最重要的是也愛做公益，平常的待人處事與台彩理念一拍即合，特別邀請她擔任代言人。

去年刮刮樂整年度銷售金額623億元，較前（2018）年成長113億元、成長22％，首要歸功於去年春節前發行的刮刮樂「2,000萬超級紅包」首創「200萬元加賓士車」商品獎項市場反應熱烈，帶動春節買氣，今年此款刮刮樂的發行金額從80億元提高至100億元；蔡國基以信心，首發的5款刮刮樂很快就能銷售一空。

此外，自2019年12月1日起，彩券中獎課稅門檻由2000元提高到5000元，「2000萬超級紅包」也特別規劃超過48萬個5000元獎項，較去年發行增加逾9.6萬個5000元回饋彩迷，個數也創史上最多，蔡國基表示，要讓彩迷中獎更有感。

同日上市的還有每張售價500元、訴求消費者刮中就贏錢的「贏家對決」，兩款售價200元的「刮刮金樂透」、「百萬年終獎金」及售價100元的「超速777」，提供彩迷不同的刮獎體驗與樂趣。

(中時 )