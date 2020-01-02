行政院長蘇貞昌。(蘇揆臉書擷圖)

大陸武漢爆發不明肺炎，行政院長蘇貞昌在今天行政院會表達關切。衛福部疾管署長周志浩表示，若我方疫情掌握不足，會與陸方交涉，希望派遣官員專家實地了解情形。

蘇揆在院會表示，近日中國武漢發生不明原因肺炎疫情，儘管中國尚未公布檢驗結果，肺炎種類與傳染原因仍不明確，但中國台灣往來密切，請衛福部持續落實邊境檢疫應變措施，加強入境旅客發燒篩檢，務必強化相關防疫措施與作為，嚴陣以待，並視防疫需要開設應變中心。

蘇揆也說，疫情相關最新訊息，也一定要主動且即時的掌握確實，行政院已召集各有關部會包括衛福部、內政部、移民署、陸委會、海委會研商，他也請各有關部會，對於疫情防治的相關作為，都要讓民眾清楚知道，讓國人放心，避免引起恐慌。

周志浩表示，我方在12月31日已掌握武漢肺炎相關訊息，當天上午8點已與對岸連繫，但對岸直到傍晚才回應，內容與武漢市政府的說明一樣，也就是掌握到27病例，主要是病毒性肺炎，有7例較嚴重，2人病情較輕已出院，之後就沒有進一步消息。

他說，12月31日台灣已連絡世界衛生組織，世衛組織已把資訊交給專家小組，若有進一步建議會回應我方，31日我已進行邊境檢病發燒篩檢，也對武漢直航一週12班機實施登機檢疫，目前已實施兩個班機，發現一個小朋友有輕微發燒，經評估在家裡追蹤觀查就醫，疾管署也會持續追蹤疫情。若疫情掌握不足，會與陸方交涉，希望派遣官員專家實地了解情形。

(中時 )