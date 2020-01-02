民進黨今召開「謠言止於智者，正確理解《反滲透法》」記者會，針對《反滲透法》表示，民進黨發言人林琮盛表示，《反滲透法》是保護台灣的一個金鐘罩，國際社會對中共的滲透展開法律面的反制是一個趨勢

林琮盛說，《反滲透法》通過後，尚未施行就謠言滿天，這些可怕的謠言正在腐蝕台灣，是否為有心人刻意的操作與誤導？

林琮盛說，國際社會對中共的滲透展開法律面的反制是一個趨勢，美國、英國、德國及澳洲都有相應措施，台灣作為中共統戰滲透第一線，當然也要有這一部法律。國民黨鋪天蓋地造謠，是要討好中共？還是他們在害怕？法律是有嚴謹的構成要素，若沒有觸犯根本不需要害怕。

林琮盛解釋，《反滲透法》所針對的對象非常清楚，若沒有犯意與實行這些行為，不需害怕觸法問題，所以請藍營停止製造社會恐慌，撒播謠言的邪惡行為。

民進黨新北市立委候選人張銘祐表示，中華黃埔四海同心會會長羅文山日前被判刑2年多，行為就是符合《反滲透法》最實質的例子。羅文山收受中國政協委員大約七百多萬台幣，分別在前總統馬英九兩次參選時為其刊登廣告，羅這樣的行為在《反滲透法》發布後可能會涉及相關罪嫌。

張銘祐質疑，《反滲透法》才剛三讀通過，不知道為什麼國民黨馬上就嚇得半死。其實《反滲透法》反而能保護馬英九總統，但身為哈佛大學法學院畢業的馬英九卻說這是「綠色恐怖」，實在非常奇怪。

民進黨新北市立委候選人蔡沐霖批評馬英九是「內行人講外行話」，抹黑《反滲透法》的正當性，刻意撕裂台灣的社會信任。《反滲透法》雖然已經三讀，但總統尚未簽字，現在任何引起恐慌的謠言，都跟《反滲透法》毫無關聯。

針對外界關切所謂「主管機關問題」，蔡沐霖說，目前各部法律當中都有主管機關設置，《反滲透法》為特殊立法，是既有法治的強化，作為完備整體法律的設置的角色，並沒有主管機關疑問存在，如《國安法》等這種法律也沒有主管機關。

(中時 )