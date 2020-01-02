中正大學成人及繼續教育研究所學生黃語晨騎著機車，從事偏鄉老人社區服務。（中正大學提供／李侑珊台北傳真）

中正大學成人及繼續教育研究所學生黃語晨走進嘉義偏鄉社區，看見社區菜園過剩的有機蔬菜，於是主動幫忙賣菜和運送到學校，用低於市價的價格和中正學生分享，讓學生吃得健康，販賣所得也做為社區老人共餐據點及菜園的運作基金。

一輛機車載著一袋袋新鮮的蔬菜，從嘉義縣中埔鄉騎到中正大學，一趟車程至少40分鐘，這是近10個月來，黃語晨每週至少會做一次的例行公事。

一年多前，黃語晨跟著系上教授陳毓璟的研究計畫，來到嘉義縣中埔鄉灣潭村，輔導社區成立老人共餐據點，也協助開闢社區菜園。

黃語晨說，社區志工陳春吟捐出自家荒廢田地讓長輩種菜，菜園收成供應老人共餐使用。在長輩踴躍參與下，蔬菜多到吃不完，黃語晨覺得那些蔬菜沒吃完很可惜，便興起幫忙販賣的念頭，不浪費又能有些收入可回饋社區。

黃語晨把新鮮蔬菜裝進大麻布袋裡，獨自一個人騎著機車，將蔬菜載到離灣潭社區27公里遠的中正大學。起初，黃語晨只在校內的買賣交流社團販售，後來為了讓每一位同學都能親自看到每天有哪些新鮮的有機蔬菜，她也成立臉書社團「灣潭松鶴菜店仔」，至今已有300多人加入。

每次只要一公告蔬菜種類和數量，常常不到10分鐘就秒殺，黃語晨笑說：「一開始我們擔心沒有幾個人要買，就半買半相送，結果現在是同學拜託可不可以多留一點，或幫忙留一點。」

雖然一把青菜10元，毫無利潤可言，賣的卻是「世代融合」的概念。「有同學說買這些蔬菜會讓他們覺得好像在吃自己阿公、阿嬤種的菜。」黃語晨說，也有同學好奇詢問「蔬菜從哪裡來？」、「長輩來自哪個社區」，甚至想一起到社區參與。

由於同學反應熱烈，也讓社區長輩對種菜更有信心和興趣，開始學起上網在社團與同學互動，更把賣菜所得拿來買更好的種子和有機肥料，希望如同對待自身孫子一般，照顧這些外地求學的中正學生。

「我認為要老有所用，讓長輩覺得做這些事情是有人捧場的，自己是一個有用的人。」長期研究老人健康教育的陳毓璟老師說，有了這個菜園，社區長輩可以種菜、做運動和他人聊天，而學生買下這些蔬菜，一來無毒安心，再來用小小的心意資助社區長輩。未來中正大學團隊將繼續運作臉書社團，讓世代之間互相幫助，也計畫加入社區男性長輩的勞動力，協助運送蔬菜，期待發展有系統的線上販售平台，把這套模式應用到其他社區。

(旺報 )