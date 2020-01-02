◎2020推5款刮刮樂 最高獎金2000萬
迎接嶄新的2020年，台灣彩券2日推出年度首波刮刮樂5款新品，總獎項高達1,012萬個，總獎金106億元，100萬元（含）以上獎項共有523個，是刮刮樂歷年單次發行100萬（含）以上獎項個數最多的一次。其中每張售價新臺幣2,000元、頭獎2,000萬元的「2,000萬超級紅包」備受矚目！
◎敏感時刻 金門副縣長辦公室遭入侵
總統、立委大選敏感期間，金門縣政府今（2）日上午傳出副縣長辦公室遭人侵入，現場留有手、足印，縣刑警大隊緊急出動鑑識小組現場採證，目前未能確定有無重要財物遭竊，但也不排除其它可能動機和意圖。
◎館長今晚合體何庭歡直播 談韓國瑜
韓國瑜陣營發言人何庭歡今晚8點至9點，將上館長直播節目對談。韓辦表示，館長去年高雄市長選舉時很挺韓國瑜，不過這次大選對韓有許多指教及批評，因此主動聯繫館長，希望讓館長及館長的粉絲有機會了解韓市長的想法及理念，也謝謝館長願意與發言人何庭歡對談。
◎去年10月才成軍 黑鷹直升機竟出事故
今日驚傳UH-60M黑鷹直升機在新北、宜蘭交界山區發生事故，而該軍種在去年十月才成軍，竟今年就發生意外，令人震驚。
(中時電子報)
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