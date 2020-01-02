台中市政府農業局積極推廣適地適種、地產地消，選購台中市農產品伴手禮安全有保障。（陳世宗攝）

農曆春節將至！台中市政府農業局2日起至1月22日舉辦優質農產品年節伴手禮整合行銷活動，民眾可在台中地區農會好物生活館、大里杙農漁產品生活館、霧峰區農會酒莊、龍井區農會展售中心及和平區農會農特產品展售中心旁全家便利商店等5個行銷據點，購買台中農產品年節伴手禮，活動期間以宅配方式選購，可免宅配費用。

農業局長蔡精強指出，該局積極推廣適地適種、地產地消觀念，除輔導農會成立ISO22000認證包裝廠，也鼓勵農民團體取得產銷履歷、CAS、有機農產品等安全認證，並使用台中優質農特產品標章，強化品牌認證及市場區隔，選購台中市農產品伴手禮安全有保障。

蔡精強表示，這次活動推廣約40種優質農產品年節伴手禮，包括各區農漁會椪柑、茂谷柑、桶柑、香菇、梨山茶、紅茶、蜂蜜、米禮盒、藷寶牛軋糖、桂圓巧克力酥、香腸、肉鬆、烏魚鬆等，40種優質的農產品年節伴手禮，送禮自用兩相宜。

農業局強調，凡於實體店面購買台中市年節農特產品伴手禮，就贈送精緻農產品一份，活動期間以宅配方式選購台中市各區年節農特產品伴手禮，可享免宅配費用之優惠；歡迎大家選購台中市優質農特產品年節伴手好禮與親朋好友分享。

(中時 )