NBA球隊每個時期的表現跟股票一樣起起落落，有屋漏連雨、狀況失常之時，也會有鴻運當頭、連勝不止的情況，喜歡運彩的朋友們首要目標就是觀察這兩類極端且出乎莊家意料的態勢，進一步加碼投注取得贏錢契機！轉眼之間12月就飛逝而過，讓我們來看看12月份是哪支球隊表現出色無人能擋？又是哪支球隊滿面頹勢可以專押對家呢？

你沒猜錯！整個12月份最有霸氣的球隊就是密爾瓦基公鹿！他們憑藉著越來越全能的字母哥(Giannis Antetokounmpo)以及近期撿到槍的第二得分手米德爾頓(Khris Middleton)，上個月分別擊敗了兩個最大假想敵-湖人和快艇，並拉開了與西岸王者湖人的勝負差距，來到目前傲視群雄的30勝5敗，字母哥善於利用自己的五長身材，得分、籃板以及助攻都是全隊之冠，絕對是本季MVP的最大熱門人選。統計12月份公鹿16場比賽的運彩讓分過盤率，來到了驚為天人的81%，也就是說只要看到公鹿即瞄準讓分過盤選項的玩家，拿回彩金的機會超過八成！

至於12月最不在狀況內的球隊是波特蘭拓荒者，拓荒者本季內線人才短缺導致戰績大大不如往季，11月中簽下甜瓜安東尼（Carmelo Anthony）救急，至今卻遲遲無法扭轉球隊僅四成出頭的勝率，整個12月份拓荒者的14場比賽中，經過運彩讓分調整後，獲勝的場次只有3場（約21%），可以說是名符其實的「買對家養全家」！ 其實拓荒者目前比較大的問題在於遠低於聯盟水平的防守，這在禁區悍將諾基奇（Jusuf Nurkic）傷癒歸隊之前實在不太容易有顯著改善，值得玩家持續關注。

(中時電子報)