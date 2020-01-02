誰也沒想到傷兵爆棚的灰狼，2日竟給身兼地主與聯盟龍頭的公鹿帶來如此威脅，灰狼菜鳥後衛卡爾佛更在最後9分36秒，直接飛過公鹿替補中鋒羅賓羅培茲頭頂爆扣，兩人也因卡爾佛太過得意嗆聲爆發衝突，不過公鹿仍以106比104險勝。

去年選秀第6順位被灰狼選上的卡爾佛，打到末節還剩9分36秒，靠著隊友瑞德掩護找到切入空檔，就算羅賓羅培茲擋在面前，卡爾佛照樣起身飛扣得分，他接著不僅狂嗆羅培茲，回頭更撞了「字母哥」阿提托康波，當場讓羅培茲徹底爆走。

就算羅賓羅培茲已經相當不滿，卡爾佛口中繼續狂嗆不已，讓羅培茲直接上前想要找卡爾佛算帳，甚至一把推開想來阻擋的瑞德，裁判趕緊吹哨阻止，原本以為會吹羅培茲技術犯規，沒想到裁判看完慢動作重播，確定吹卡爾佛技術犯規。

可惜卡爾佛的驚人爆扣表現，並未幫助灰狼爆冷搶下客場勝利，因為阿提托康波最後貢獻32分、17籃板，加上灰狼中鋒葛迪傑最後追平一擊沒進，讓公鹿驚險贏球，只是少了唐斯、威金斯、傑夫提格等主力的灰狼，已經算是拚盡全力。

(中時 )