勞動部公布最新一期勞工行政主管機關通報「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時」（無薪假）事業單位共計53家，實施人數3,074人，相較半個月前新增9家，實施人數增加825人。

勞動部指出，本期人數增加，係因景氣影響緊縮產能之部分個案實施人數較多所致，案件業經勞雇雙方協商同意，暫時縮減工作時間及減少工資。勞動部已協同經濟部、地方勞工行政主管機關持續關注實施情勢。

勞動部進一步說明，勞雇雙方協商減少工時及工資者，對於按月計酬全時勞工，其每月工資仍不得低於基本工資（108年12月31日止為新臺幣23,100元，109年1月1日起為新臺幣23,800元），以維護邊際勞工的經濟生活。為協助在職勞工利用暫時減少正常工時期間參加訓練，已推動「充電再出發訓練計畫」，一旦掌握縮減工時事業單位名單，即主動聯繫及提供協助，鼓勵在職勞工利用暫時減少正常工時時段，參加勞動部勞動力發展署所屬分署辦理訓練之課程或該企業申請辦理之課程，以持續發展及提升個人所需技能。

勞動部指出，除補助自行辦理訓練之事業單位最高新臺幣190萬元訓練費用外，訓練期間另提供勞工訓練津貼，訓練津貼比照勞動部公告之每小時基本工資發給，每月上限100小時。

(工商 )