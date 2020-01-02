今（2）日上午，一架搭載參謀總長沈一鳴等多名高階將領的UH-60黑鷹直升機，迫降在新店與宜蘭交界的福山山區。消息一出，馬上引發討論，網友也提出3大重點，表示不解。

稍早一度傳出參謀總長沈一鳴獲救，但國防部證實是誤傳，目前仍未找到沈一鳴，包含政戰局副局長于親文、情次室助理次洪鴻鈞少將，仍有3人失聯，仍在搜救當中。

PTT網友提出三大重點，表示為什麼失事的直升機上，都是高階將領，甚至參謀總長也在，為什麼迫降地點剛好在人煙罕至的山區？且在元旦隔天就發生迫降，但沒多久後，該文章就遭刪除。

其他網友表示，誰也不想發生這樣的意外，直升機也不是給基層兵移動用的，且台灣70%都是山區，元旦隔天也不是什麼特殊日子，不必要過多揣測。

對於外界質疑，為何多位高階軍官都在機上，國防部表示，這是總長沈一鳴率領軍官，要前往宜蘭東澳嶺雷達站，對雷達站官兵進行春節慰問。

(中時電子報)