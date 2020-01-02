2020年首個工作日，大陸第一批地方專項債即在四川、河南拉開序幕，相關數據顯示，目前已有10省市公布2020年部分「提前批准」新增專項債發行計劃共計3034億元（人民幣，下同），其中2293億元將於1月發行。分析人士認為，2020年全年專項債發行規模有望突破3兆元，同時，為滿足大量資金需求，人行預計6日降準，釋放資金8000資金。

2020年專項債將成為經濟成長的重要工具，工作日首日就大量發行，表明專項債仍有發行前傾、規模擴大的趨勢，且發行期限、節奏、資金用途結構等都將更有利於拉動基建投資成長。

根據中國債券信息網數據顯示，四川省於本2日發行了24期共計356.71億元專項債，河南也於同日發行12期共計519億元專項債，兩省發行債券均為新增債券，單日發行量高達875.71億元；另外，雲南省還公布，將於本月6日再發行專項債182.5億元，分別用於水利建設、醫療衛生、物流基礎設施、生態保護與治理、市政建設等。

交通銀行金融研究中心首席金融分析師鄂永健認為，2020年地方專項債券規模有望擴大至3兆元以上，且在1月就會提前發行和使用1兆元，同時擴大將專項債券作為項目資本金的範圍，在此背景下，2020年基建投資增速有望加快。

中信證券首席固收分析師明明則預計，今年專項債規模上限有望達3.35兆元，1月發行專項債或達到4100億元，更多將留到2月及以後待發；此外，2020年仍有一定可能性在9月份發完全年新增債券；至於，募集資金用途方面， 2020年第一季度地方債募集資金用途將比去年更為平衡，主要用在城鄉基礎設施建設、園區建設、生態環保、水務水利、社會事業和收費公路等民生項目。

另外，大陸人行於今年元旦宣布將於6日降準，有分析人士指出，這次降准並不出意外，跟地方債提前發行肯定是有關係的，不降準銀行哪有錢；目前降0.5個百分點的機會高，如果降到1個百分點，後面政策空間就比較小了，流動性缺口一直靠降準彌補的話，後續還是會有問題。

(旺報 )