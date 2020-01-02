國民黨總統候選人韓國瑜今凌晨在臉書PO出與夫人李佳芬的合照。對於外界好奇兩人是否會在接下來的活動合體？韓陣營總發言人王淺秋今天說，韓國瑜李佳芬，兩人可能在9日台北凱道造勢時合體。

據《中央社》報導，媒體近日報導，韓國瑜除了匯新台幣600萬元給新莊王小姐事件金流問題，甚至還有同遊出國。對於謠言滿天飛， 韓國瑜凌晨在臉書PO出與李佳芬兩人一起望著手機畫面微笑的照片，兩人還同蓋一條毯子，韓國瑜發文說，好多人好像住在他家，編故事的能力超乎常人，「你們越黑我們越好」。

王淺秋上午在國民黨接受媒體聯訪時表示，那張照片是昨天大家開完會、吃完宵夜後的合照，兩人正在看的是小雞孵化的影片，被旁邊的人拍了下來，很多人說他們感情不好，這張照片就是要證明「你們越黑他們越好」，沒有外界那些小說情節。

至於兩人何時會合體，王淺秋說，接下來造勢場合可能都會出現，應會在9日凱道造勢同台，要同台根本不是困難的事情。

至於4日的台南大造勢，外傳韓國瑜可能與前立法院長王金平、鴻海創辦人郭台銘合體，王淺秋說，這一直都是他們的期待，但也對各方表示尊重，歡迎大家展現高度和格局，現在不是小我而是大是大非的時刻，相信大家會做出有智慧的決定。

(中時電子報)