國防部一架黑鷹直升機今（2日）上午9時許迫降新北市烏來區、宜蘭縣交界山區，機上共有13人，至中午12時止已尋獲11人，尚有2人失聯，新北市、宜蘭縣搜救人員分別徒步入山搜救，宜蘭消防局表示，第1梯次人員35人，預計12時許抵達事故點。

新北市長侯友宜上午11時許前往烏來分隊了解搜救狀況。侯友宜表示，地面搜救人員預計還要1小時候抵達事故地點，從宜蘭縣入山會比新北市搜救人員還要快，目前得知機上13人、尚有2人失聯，但一切還是以軍方發布的消息為主。

據悉，機上共有總長室上將總長沈一鳴、總長室少校侍從官黃聖航、作計室少將處長劉孝堂、政戰局少將副局長于親文、總士官長室總士官長韓正宏、情次室少將助次洪鴻鈞、後次室中將次長黃佑民、通次室中將次長曹進平、作計室中校作參官周欣頤、軍聞社新聞官陳映竹、中校飛行官葉建儀正駕駛、上尉飛行官劉鎮富副駕駛、士官長機工長許鴻彬機工長。

傳參謀總長沈一鳴已獲救 國防部：尚未證實

(中時 )