乙烯在2020年受到新產能持續加入下，報價恐依舊處於下修格局，這也有利於EVA、PVC等衍生物，受惠股包括有台塑(1301)、台聚(1304)、華夏(1305)等。

乙烯自2018年起進入了下降循環，進入2020年，由於北美乙烷裂解業者、大陸輕油裂解業者、東亞輕油裂解業者皆將積極投放產能，推動全球產能成長1247萬噸/年；煤製MEG侵蝕乙烯法MEG業者稼動率，加上PE、MEG、SM等乙烯主要衍生物需求皆疲弱，壓抑乙烯需求；外售乙烯的乙烯業者擴產量將超越外購乙烯的乙烯衍生物業者擴產量，造成東亞乙烯流通量顯著增加95萬噸/年；以及美國Morgan’s Point的乙烯出口設施預計自今年首季啟用，運能上看100萬噸/年，故整體來說，乙烯價格今年將持續下跌，供需緊俏的衍生物售價將不需完全反映乙烯成本跌幅，故有利於推動該類衍生物利差擴大，包括EVA、PVC等，分析師也預估，2020年乙烯現貨價格及利差將萎縮至美金850元、美金330元，且現貨相對合約的溢價將大致歸零。

由於乙烯在今年報價將持續下修的趨勢下，將推動EVA上升循環，今年EVA利差將較2019年擴大，延續上升循環，加上EVA在需求面上，因為太陽能裝機及膠膜業者擴產帶動需求成長，且業者多已在2015~2017年投放新產能，後續產能成長不足。

至於PVC方面，受惠於大陸環保管制禁止電石法產能投資、限制乙烯法產能投資，造成2020年全球幾乎無新增產能，並可能再有業者退出市場，加上除乙烯外，EDC成本也持續降低，都將有利於支撐PVC報價。

受惠於乙烯下降帶動供需緊俏的衍生物利差擴大，受惠股包括台塑、台聚、華夏等。

(時報資訊)