白宮周三宣布，財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）將率領美國官員代表團，出席本月晚些時候在瑞士達沃斯（Davos）舉辦的「世界經濟論壇」（World Economic Forum）。
白宮表示，將與財長一同出席會議的美國官員包括商務部長羅斯（Wilbur Ross）、勞工部長斯卡利亞（Eugene Scalia）、運輸部長趙小蘭（Elaine Chao）、貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、白宮高級顧問伊凡卡（Ivanka Trump）與庫許納（Jared Kushner），以及副國務卿克拉奇（Keith Krach）和白宮副幕僚長利德爾（Christopher Liddell）。
達沃斯世界經濟論壇將於1月21～24日舉行。
此前媒體援引消息人士報導，稱今年美國總統川普有意出席論壇。一名白宮官員周三透露，川普仍有可能出席這屆論壇。去年受到美國聯邦政府局部停擺影響，川普取消了出席論壇的行程，上一次他親自與會是在2018年。
(時報資訊)
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