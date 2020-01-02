耕興(6146)2019年前11月營收較2018年小幅衰退，不過，由於今年5G即將上路，5G手機客戶開始陸續進入檢測階段，法人預期從農曆年後，將受惠於5G手機檢測業務提升，今年營收年增率有望達1成以上。

耕興2019年前3季受到貿易戰影響，導致大陸加工廠訂單減少，另一方面，手機廠減少4G手機新產品開發，投入5G的開發，新舊機種交替期間影響檢測收入，使得前3季稅後淨利4.89億元，年減6.9％，每股盈餘5.3元。去年前11月營收27.22億元，年減0.5％。

法人預期今年第1季農曆年假期過後，耕興將受惠5G智能手機(Sub 6GHz為主)客戶新產品檢測服務新訂單漸增，2020年手機總檢測量將可望維持2019年水準，檢測費用較高，可望提高營收動能。獲利則因5G手機檢測新設備初期折舊費用也較高，毛利率至少維持2019年水準。美國矽谷實驗室今年可望隨規模經濟效益遞增而達到損益兩平目標，減少對獲利的拖累，今年營運表現可優於去年。

(時報資訊)