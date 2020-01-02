延燒數月的澳洲森林大火失控，人獸同步大逃亡，一間動物園慘遭野火進逼，園長及員工靈機一動，決定將老虎、熊貓、猴子等動物帶回家住。

為保護動物不被野火吞噬，澳洲摩哥動物園園長及員工將老虎、猴子、小熊貓等帶回家避難，成功守住園區200隻動物性命。

澳洲野火近期燒向摩哥動物園所在的摩哥區域。

《華盛頓郵報》（Washington Post）報導，位在新南斯威爾省（NSW）東南岸、擁有澳洲數一數二靈長類動物數量的最大私人珍稀動物園摩哥動物園（Mogo Zoo）遭野火進逼，園長及員工前一周就已做好最壞打算因應。

他們先將長頸鹿、犀牛、斑馬、獅子、猩猩等無法移走的大型動物安置在園區內安全區域，並在周圍及草叢邊灑水，以防堵野火蔓延，至於剩下體型較小的猴子、小熊貓、老虎等，園長及員工決定將牠們帶回家避難。

一直到昨（1）日上午，園區內約200隻動物全數平安。園長史戴普斯（Chad Staples）受訪時表示，他家房間住了不同的動物，包括幾個不同品種的小猴子、一些小熊貓，另外一名員工則把一隻獅子帶回家，暫時安置在自家院子裡，「沒有人受傷，沒有任何一隻動物受傷。」

他描述整個救援情況就像電影「世界末日」，「天色黑如深夜，還帶了點紅，不過團隊的表現相當驚人，我們就像在黑夜中救火。」

(中時電子報)