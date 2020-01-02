員警苦心勸導彭男。（台中太平分局提供／台中馮惠宜傳真）

真是世上苦人多，台中太平區一名近30歲的彭姓男子疑因家庭經濟壓力過大，日前深夜到太堤西路河堤旁散步，忽然一個消極的念頭閃過，竟跨越光興隆橋護欄欲跳河自殺，太平派出所員警接獲民眾報案，立即前往處理，員警到場後以同理心安撫男子情緒，順利將其從橋墩外勸離，並通知其妻到場安撫，成功挽回寶貴性命。

太平警分局太平派出所巡佐林信華、警員蔡育偉日前深夜23時許接獲民眾報案稱，「光興隆橋有男子站立橋墩外，疑似欲自殺尋短，請警方幫忙。」員警立即趕赴光興隆橋上，經瞭解彭姓男子與雙親同住一起，大學畢業後就在一般公司擔任運輸物流士職務，一方面還就學貸款，一方面侍奉父母，婚後不久妻子又懷孕，經濟壓力壓的他喘不過氣來，晚間一人在河堤旁散步，一個念頭轉不過來，竟萌生死意就走到橋墩護欄外欲輕生，所幸資深林姓巡佐耐心安撫年輕人，並以自己的經驗動之以情，終於勸其放棄自殺念頭。

不久彭男妻子到場，非常感謝警方的幫忙，自己也默默掉下眼淚，經林、蔡兩位員警耐心協助溝通，並帶返派出所稍作休息後再返家，彭男事後私下表示，自己一時的負面情緒，卻造成大家的擔心，實在過意不去，為家人會積極振作起來的。

太平警方表示，生命寶貴，如遇到困難應尋求協助、家人幫忙，或是諮詢管道，避免因一時衝動或是思想陷入死胡同內，造成無法挽回的悲劇。

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(中時 )