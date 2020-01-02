國民黨總統候選人韓國瑜競辦、國政顧問團觀光組今天連袂舉行記者會，批評蔡政府強推反滲透法，不顧民生議題，只會搞政治，經濟沒皮條，單靠美麗數字美化政績，國政顧問團成員李奇嶽更手持「空心菜」酸蔡英文的觀光政策跳票。

韓辦上午舉行「國政顧問團：觀光立國台灣真相」記者會，邀請台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長姚大光、秘書長張國榮，以及台北城市大學觀光系助理教授李奇嶽出席，剖析蔡英文2016年的觀光政策破功，坐實「空心蔡」稱號。

李奇嶽痛批，蔡英文2016年上任時，承諾來台陸客數量不會減少，但現況卻是陸客減少的相當可怕，蔡也曾說觀光局將升格觀光署促進觀光立國，事實上在本屆立法院最後一個會期仍未通過，因為蔡只關心侵害人權的反滲透法，形同跳票。

李奇嶽指出，蔡還說觀光產業欣欣向榮，卻絕口不提觀光產值大幅縮水，連國民旅遊人次都下降、觀光逆差持續惡化、觀光競爭力退步七名，根本是不折不扣的「空心蔡」，因為反滲透法的影響，未來兩岸觀光一定更為淒慘。

張國榮則認為，近三年觀光持續逆差，入境人數雖然增加，可是整體觀光產值卻持續下降，而國民旅遊也下降，目前整個觀光產業已變成「關光慘業」，蔡英文害慘了我們的觀光產業。

最後，姚大光強調，未來韓國瑜當選後，訴求「觀光立國、重迎八方來客」來重建觀光產業，重整並打造出世界級的旗艦景點，以中華文化、中華文物為主，不管是從文創、教育、體育、農業、宗教、醫美觀光等，重新做整體政策配套與規劃執行，讓台灣整體文化的多樣，重新被世界看見。

(中時 )