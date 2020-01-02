國民黨副總統候選人張善政的美國博士學位證書，因未經駐外使館認證，不被中選會接受，只能放在選舉公報「經歷欄」而非「學歷欄」，引發外界質疑真偽；張善政今受訪時質疑，他回台灣大學任教時，以同份畢業證書送交教育部審查並順利通過，中選會同為公務機關，為何兩套標準？難道一國兩制？

張善政說明，他的博士學位證書長期裱框鑲在家中牆上，當他決定參選時，才得知中選會要求博士論文需經駐外使館認證，當時已來不及送回紐約審查，因此沒放上選舉公報學歷欄，他預計下午2點召開記者會說明，他將拿出畢業證書以正視聽，並上網搜尋論文證明，這份論文在母校也找得到。

張善政說，他回台大任教時，以同份畢業證書送交教育部、台灣大學審查都沒問題，只需要證書本身即可通過，為何中選會偏偏要跟其他公務機關不一樣，一定要外國使長的認證。

張善政質疑，若是說擔任選舉公職怕有假造，難道到國立大學擔任教授就不怕假造嗎？中選會為何會跟其他公務機關不一樣？難道是一國兩制嗎？希望大家仔細想想。

(中時 )