2020新年到，本周元旦適逢澳職第七周開打，一季只進行十輪的澳職可說開始進入季後賽關鍵階段，來看看各隊近況與投注的關係：

王牌關鍵一勝，看好1分求勝

王牌上周日對強盜第四戰拿下勝利可說至關重要！這一勝不但讓他們勝率維持五成以上，同時在外卡戰績上保有三場勝差。除了持續領先同組的吉隆，也使東北組強盜、藍襪追趕相對變得困難。王牌甚至還有會直接翻盤挑戰西南組前兩名。往後的賽事，看好他們亦步亦趨為季後賽打拚，特別推薦彩迷可鎖定勝分差一分或不讓分獲勝。

鱷蜥攻擊缺牙，小分恐難改變

本季打出和上季截然不同成績的鱷蜥才剛結束七連勝，令人覺得可惜的是對上周對手巨人可說場場惜敗。當中最為關鍵的還是迄今難解的攻擊熄火問題，系列賽打擊率0.195冰冷依舊，附加的全聯盟最低的七次四壞保送…可能打擊教練得和選手溝通一番，畢竟選球是所有攻擊發揮的基礎。團隊0.233的球季打擊率，不知道能支持投手多久？鱷蜥的比賽仍以小分最有把握！

名投傷癒回歸，熱火牛棚更威

說到投手掩護打擊，本季澳職有熱火、巨人兩隊這點從一而終執行到底。不久前熱火再迎來好消息，距離前次登板已暌違兩年的Tom Bailey成功復出了！2又2/3局投球內容還算穩定，尤其在渡過第一局久未出賽的生澀感後，第二局九顆球就解決對手，完全展露過往王牌身手，他將是下半球季熱火爭冠的重要因子。熱火的賽事，推薦不讓分勝與小分兩種內容出現機率大。

吉隆本性再顯？季後僅存一線

季初一度和鱷蜥一樣看似打出驚艷表現的吉隆，這兩個禮拜又顯得原形畢露…多場慘遭對手血洗的內容不但讓球隊氣勢盡失，也使團隊戰績目前成為全聯盟墊底，雖然還未宣告與季後賽絕緣，但再不振作恐怕也僅是一線之隔。吉隆的比賽以其近況看，當然是買對手7+獲勝。

藍襪強棒輪發，買大只是剛好

全世界棒球都一樣，能鎖定最後勝利的才是王者。過往澳職也不是沒有過拉尾盤闖進季後賽的球隊，而藍襪現在的攻擊氣勢正像是在努力朝此目標邁進。打線中Andy Burns、Gift Ngoepe、Jacob Younis輪流發威，12月份更看Alex Howe領銜主演攻擊大秀：這位28歲正值巔峰的好手單月繳出0.378打擊率與0.477上壘率，預料還會幫助球隊與彩迷持續一波大分攻勢。

騎兵轉攻為守，企圖強鎖巨人

以進攻爭取戰績的騎兵本周將遭遇聯盟首席巨人，如果你覺得巨人贏面大，那可得看看一些詳細數據才能下定論了。騎兵過往遭遇巨人拿下各隊中最佳的6勝2敗，同時自責分率僅3.13。整季以來騎兵投手不穩定的情況到上周有所轉變，兩場完封吉隆更嗅出求勝模式改變的味道。12強賽時表現亮眼的左投Steve Kent會是騎兵牛棚的要角。本周這個對戰組合，非小不下！

強盜再起爭冠？端看本周滅火

過去四季完成連霸的強盜今年面臨重大挑戰，近十場比賽三勝七敗算是低潮，剩餘四周賽程必須以搶進季後賽為目標奮戰。本周他們的對手，剛好是近十年內另一支四次奪冠的強隊熱火，過去強盜在總冠軍戰這種重要賽事中首戰掌握度極高，現階段困境的強大壓力情況類似，應有足夠經驗能處理泰然。此組合建議查閱先發投手數據，以投注不讓分為主。

巨人周日不敗！澳洲飛刀可靠

巨人引以為傲的投手戰力中，以上周日又斬獲勝投的Gunnar Kines最為強勢。巨人在他固定輪值周日賽事下，前六輪星期天未嚐敗績！團隊2.38的自責分率在近年澳職極為罕見。不過說來有趣，上季巨人(原鯊魚)周六賽事戰績卻是3勝5敗、投手自分率5.61，這樣的經驗讓教練團對周末投手安排很是care，因此仍對牛棚多所關注增強守成力。六日歷史數據有跡可循，彩迷應該懂得該怎麼玩。

(中時電子報)