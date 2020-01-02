台中市政府社會局為維護兒少身心健康，針對坊間夾娃娃機盛行、商品種類也相當多元，108年度針對擺放有害兒少身心健康物品（如成人用品）及張貼色情海報者，且無法防止兒少夾取、觀看、閱覽或使用的娃娃機業者開罰33件，共計66萬元，商品並即刻下架。社會局長彭懷真呼籲業者切勿違法，也提醒民眾如有發現相關有害兒少身心健康案件，可通報市府社會局處理。

社會局表示，依兒童及少年福利與權益保障法第91條第4項規定，販賣、交付或供應有關暴力、血腥、色情或猥褻出版品、圖畫、錄影節目帶、影片、光碟、電子訊號、遊戲軟體或其他物品予兒童及少年者，處2萬元以上、10萬元以下罰鍰；第91條第5項規定，散布或播送前述有害兒少身心健康之物品，處5萬元以上、25萬元以下罰鍰，並公布其姓名。

彭懷真表示，現今選物機台的商品越來越多樣化，為維護兒少身心健康，呼籲業主切勿陳列、販售、張貼違法的物品，確保兒童少年有正當娛樂環境，社會局針對違法擺放或張貼者均依法裁罰，並持續加強稽查。

(中時 )