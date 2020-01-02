民眾黨立委候選人何景榮（右）2日清早於濱江市場掃街拜票。（何景榮提供／張穎齊台北傳真）

藍委蔣萬安（右）2日清早偕妻子石舫亘（左）在民生東路、新中街口拜票。（摘自蔣萬安臉書）

北市第三選區（中山、北松山）大車拚！吳怡農等8名民進黨立委候選人2日清早邀請到蔡英文總統到台北小巨蛋路口站台。民眾黨立委候選人何景榮不甘示弱，同時間祭出「女力牌」，請到民眾黨不分區立委候選人賴香伶、蔡壁如在濱江市場掃街，何痛批，蔡總統為選舉動用大批維安人力，難免有擾民、浪費國家資源之嫌。

蔡總統上班時間動用國安資源，於路口幫民進黨候選人拜票，讓作家苦苓直言「我這一票真的很難投下去」。何景榮表示，國家元首的安全，實屬第一線的國安議題，蔡總統不適合為了選舉活動而以身犯險，何況於民眾上班時間，動用大批維安人力來保護總統的選舉造勢，難免有擾民與浪費國家資源之嫌，希望總統能夠三思而後行。

何景榮表示，自己出身新住民家庭，參選至今深獲許多新住民姊妹的支持，因此同黨籍的女性立委候選人願意出面力挺，包括「學姊」黃瀞瑩2度陪同掃街，今晚高虹安也會偕同於街頭拜票。

另一方面，藍委蔣萬安同時間也偕妻子石舫亘在民生東路、新中街口拜票，蔣萬安在臉書上表示，2020年第一個上班日，他跟太太站在路口，精神滿滿為大家加油打氣，謝謝路過的鄉親好朋友，不管是大大的鼓勵、溫馨叮嚀、一個擊掌，他都收到了，謝謝支持，祝福大家工作順利，新的一年收穫滿滿，萬事平安。

(中時 )