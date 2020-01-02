英格蘭足總盃公認是地球上最古老的足球賽事，1871年創辦，至今已有148年歷史，比球迷熟悉的英格蘭頂級聯賽（1888年創辦時名為足球聯賽、1892-93更名為甲級足球聯賽、1992-93賽季起改為超級足球聯賽）還要早上17年。

由於足總盃歷史悠久、地位超然，參賽球隊無不卯足全力應付每一輪的比賽，相較1960年才成立的英格蘭聯賽盃，英超球隊幾乎都是以替補陣容迎戰（今年利物浦為了派主力參加世俱盃，甚至以U 23代表隊參加），兩者地位的重要性已不言可喻。

英格蘭足總盃是全英格蘭足總轄下的球隊都可報名參加的比賽，2011-12賽季曾締造破紀錄的763隊報名的空前盛況，本屆（2019-20）的報名隊數也高達735隊，業餘和低級別的地方聯賽球隊要先經過6輪資格賽，淘汰剩下32隊進入正賽，英格蘭職業足球系統的第3和第4級（也就是英甲和英乙）共48隊從正賽第一輪加入，英超和英冠共44隊則由第三輪加入戰局。

足總盃的每一輪都是採用公平的抽籤方式，沒有種子隊，英超球隊之間也有可能在第3輪就抽中而提前交鋒。本屆第3輪就出現了兩場「英超對決」，而且都是讓球迷翹首以待的精彩戲碼。本周日（1月5日）凌晨1:30，「紅魔」曼聯將前往莫利紐球場，與重返英超兩個賽季的「巨人殺手」狼隊捉對廝殺。兩隊上賽季在足總盃8強也曾交手，狼隊以2：1淘汰曼聯晉級。自從狼隊重返英超後，與曼聯在英超交手3場，也取得1勝2和的不敗紀錄。以狼隊本季主客雙殺曼城，以及作客利物浦也不落下風只小輸0：1的近況來看，應有信心可以挺進第4輪，主勝可期。

第2場的「英超內戰」則上演「默西賽德德比戰」，1月6日凌晨零點，「紅軍」利物浦坐鎮安菲爾德，迎戰「太妃糖」艾佛頓，利物浦在與同城宿敵的對戰中佔得上風，近20場交鋒都不曾落敗，戰績10勝10平，包括本季首循環5：2輕取對手。紅軍本季在英超主場10戰全勝，加計其他賽事也只有兩場和局（聯賽盃和歐冠小組賽）未嚐敗績。不過艾佛頓最近的表現漸有起色，義大利名帥安切洛蒂接任後拿下2連勝，加上之前由蘇格蘭名宿鄧肯佛格森暫代總教練一職取得1勝2和，艾佛頓直到元旦輸曼城，才中止最近的5場聯賽不敗。雖然仍看好利物浦可以強勢晉級，但相信太妃糖會給利物浦製造不少麻煩，兩隊都進球會是個不錯的選擇。

(中時電子報)