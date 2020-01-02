大陸國台辦主任劉結一繼1月1日發表新年賀詞後，今天又在《人民日報》刊文，回顧一年來對台工作進展。劉結一在文章中指出，廣大台灣同胞更加認清，「台獨」是一條走不通的死路、絕路；台灣同胞對和平統一後充分尊重甚麼、充分保障甚麼有了更加明確的認識，對「台獨」勢力抹黑污衊「一國兩制」的排斥和抵制持續增加。

劉結一在文中指出，一年來，台灣有關政黨、團體和界別代表人士積極響應，與大陸各界人士開展對話協商，達成多項共識並發表共同倡議。台灣政黨、團體積極探索「一國兩制」台灣方案。在兩岸同胞共同努力下，平等協商、共議統一，邁出重要步伐。

他指出，大陸保持對「台獨」勢力的強大震懾，堅決打擊和遏制各種形式的「台獨」分裂活動。民進黨推行「去中國化」、歪曲「一國兩制」、升高兩岸對立、阻撓破壞兩岸交流合作等倒行逆施，在台灣愈來愈不得人心。民進黨當局擠入世衛大會、國際民航組織大會、國際刑警大會的圖謀連連受挫，國際社會一個大陸格局更加鞏固。大陸的國際「朋友圈」愈來愈大，「台獨」分裂勢力四處碰壁，日暮途窮。

文章續指，廣大台灣同胞更加認清，「台獨」嚴重危害兩岸關係和平發展，嚴重損害台灣同胞的切身利益，是一條走不通的死路、絕路。台灣有關政黨、各界人士積極投身兩岸共同反對「台獨」、維護和平發展、推動交流合作、增進心靈契合的大潮。祖國大陸是所有愛國統一力量的堅強後盾。廣大台灣同胞要做堂堂正正的大陸人，在中華民族偉大復興中發揮應有作用，共享榮耀。

文末強調，民進黨推行「去中國化」，企圖磨滅台灣同胞的歷史記憶和中華民族意識，遭到兩岸同胞的共同反對，必將被歷史拋棄。

(中時 )