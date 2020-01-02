今年春節連假共7天，交通部高速公路局檢視歷年春節連假交通狀況，透過大數據分析國道易塞時段、路段，今日公布研擬疏導措施，包含單一費率收費、國3「新竹系統至燕巢系統」再打8折、夜間暫停收費、國1、國3、國5高乘載管制、入口匝道封閉、實施匝道儀控等，以利整體行車順暢。

高公局表示，今年除夕在假期第二天，南下將有2天返鄉車潮，旅客較分散，預估南下交通量控制在100至120百萬車公里，南下交通在初二達到最大量的72百萬車公里，初三中午過後轉為北返車潮，並於初四達到最大量78百萬車公里，其中雙向最大量會落在初三的140百萬車公里，比平常交通量增加1.8倍左右，呼籲用路人盡量避開尖峰方向。

在入口高乘載管制部分，初三、初四北上尖峰日的下午1至6時，實施國1、國3從高雄到桃竹地區北向高乘載管制；入口砸道封閉方面，初一到初三實施國1平鎮、埔鹽系統南向封閉，初三、初四針對北向國1台南、虎尾、埔鹽系統及國3中興系統、西濱北向及名間雙向入口匝道封閉，至於瓶頸路段也會實施入口匝道儀控，調節國道車流，並增加28處開放路線，提供道路容量。

收費措施方面，高公局表示，每日實施單一費率，另外國三新竹到燕巢系統會再打8折收費、每日0至5時全線暫停收費。

至於國5因應尖峰車流方面，高公局表示，初一、初三每日7至12時，實施南向高乘載、初三至初五下午2至9時，實施北向高乘載管制，雙向也將提供多處大客車優先通行，也就是搭乘大眾工具會比小型車節省30分鐘以上。

高公局表示，因台61線西濱快速公路全線通車，建議往返新竹台南地區間的用路人多利用，替代國1、國3新竹至台南地區雙向易壅塞路段。

(中時 )