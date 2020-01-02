中國國家鐵路集團有限公司2日表示，將穩定推動國企市場化改革，完善國鐵企業優質資產市場化債轉股實施方案，並加強與銀行間的溝通，平穩有序組織，推進混改；另外，將依法研究、實施風險企業破產重整方案，推動所屬企業產業結構調整和佈局優化。

國鐵集團董事長陸東福表示，關於2020年主要工作，除了市場化目標，在鐵路投資方面，將努力擴大直接融資，全面完成國家下達的鐵路投資任務，確保投產新線4000公里以上，其中，高鐵2000公里的目標。

陸東福還說，會開闢鐵路經營開發新的發展領域，推動一批土地綜合開發項目落地實施，加強鐵路優勢項目產硏合作，也推動科技成果產業化運用並實現經營效益，大數據應用將會是重要方向；另外，用好國鐵融資租賃公司平合，深化鐵路裝備投融資改革。

對於跨境鐵路的經營，會議中也指出，2020年會持續提升中歐班列開行質量，深化中歐班列國際合作機制建設，發揮中歐班列運輸協調委員會作用，推進班列樞紐建設，加強國際鐵路聯運市場營銷，推動班列全程時刻表編製、訊息互聯互通等工作，健全班列開行質量指標體系，進一步打造中歐班列國際物流品牌。

(旺報 )