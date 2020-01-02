戴德梁行董事總經理顏炳立今(2)日表示，2020年台灣房市脫離冷面帶，回溫有買氣，在剛性自用市場為主流下，房市並不會怒放，預期價穩量續增，是含苞待放，春花夢露的1年，蛋黃蛋白價格將各就各位。另外，商辦和土地市場仍是2020年的亮點所在，商辦有機會再寫新高，蛋白區土地將會再熱1年。

顏炳立說，2019年出量的產品，2020年將是熱點產品，行情看好。2020年辦公室市場需求仍大於供給，將會再熱也有亮點，可望再寫新高，B辦隨風起，商不動產蛋黃區收益2.5~3%可望放量成交，預期全年度將達1000億元左右。另外在土地市場方面，蛋黃區土地若是不降價，很難成交，而蛋白區土地將會再熱1年，市場新舊房價要修才會見量，預期全年度成交將上看2500億元。

在台商回流方面，他直言，錢慢慢有進來，但大多都在股市，去年度廠辦火熱，大部分是在台企業擴大需求，仍細觀察去年大筆交易通常都是在地台灣企業所買，台商回流方案，帶動低基期的工業土地及廠辦需求，並沒有飢渴搶地的台商。

顏炳立說，2020年房市仍由買方主導，預期住宅將會落底，量增盤整以個案表現為主，並不適合投資，以自用撐場。至於在房價表現方面，2020年將維持平穩，去化變慢只有自用買盤。另外，在豪宅方面預期依舊持冷，顏炳立說是「帶刺的玫瑰」，只能孤芳自賞，是屬於需求不增、價不漲的出貨盤。

顏炳立說，2020台灣房市春暖花開，但並不會怒放，年初這個時間點看起來全年度是平穩量會增加。他說，房市仍處低利率下的不景氣，延續下緩速度，房市全面崩跌不容易，若是能價再降、利再讓，量則增溫。

(時報資訊)