教育部今天表示，2歲至未滿3歲幼兒送托準公共化保母或準公共托嬰中心，自1月1日起，每月補助從2500元提升到6000元；未來4年，會逐漸提高育兒津貼，補助年齡從5歲提升到6歲。

行政院今天召開院會，聽取教育部與衛生福利部0-6歲育兒政策成果與展望的報告。教育部國教署副署長許麗娟說，之前2歲至未滿3歲送托準公共化保母或準公共托嬰中心，每月僅能領2500元育兒接貼，從1月1日起調高到6000元，約有1.6萬人受惠。

至於2至6歲平價教保方面，2017年至2019年增設公立幼兒園及非營利幼兒園951班，增加逾2.5萬個就學名額，累計可提供20.8萬個名額；私幼加入成為準公共幼兒園，2019年計有1063園，提供逾11萬個名額。

許麗娟說，平價教保供應量，2019年提供32萬個名額，在這種狀況下，2至未滿6歲的入園率在2019年達到67％，相較2016年的60％，成長7個百分點。

同時，從去年8月1日起，教育部對2歲至未滿5歲未接受公共化（公幼及非營利）或準公共托育（私幼與政府簽約）就學服務者，發放育兒津貼每月2500元，第3胎以上加發1000元，統計至去年11月，約44.7萬名幼童受惠。

今天院會中，行政院長蘇貞昌指示，未來4年要努力落實蔡英文總統的「0至6歲幼兒照顧政策」政見，包括育兒津貼加倍達每月5000元並延伸年齡至6歲，讓幼兒接受周全的教育及照顧。

許麗娟說，未來4年，教育部將努力讓2至6歲的入園率達到72％，超越OECD國家平均值；平價教保服務達70％，除8年增設3000班之外，也要達成校校有幼兒園，只要地方政府能再加速加量，均全力給予協助；未來逐年提高育兒津貼，年齡延伸領到未滿6歲。

(中時 )