張宏陸指控對手林國春利用退警對他進行抹黑。（王揚傑攝）

新北市第六選區（板橋西區）立委選戰激烈，國民黨候選人林國春日前控訴民進黨候選人張宏陸疑操控網軍對他進行抹黑，已向警方報案；今（2）日張宏陸舉行記者會，指控林國春利用退警散布不實言論，意圖使人不當選，除已在上個月底對陳姓退警及林國春黃姓助理提告，也將到新北地檢控告林國春涉嫌違反選罷法。林國春則透過助理表示，不予回應。

張宏陸表示，一名新竹縣陳姓退警自行錄製影片，誣指他騙選票、騙鈔票，影片並由林國春的黃姓助理發布於通訊軟體群組，企圖以抹黑手段影響選情，上個月底已到刑事局報案，控告陳姓退警及黃姓助理涉嫌誹謗及違反選罷法。

陳姓退警在影片中自述「我要向大家指控張宏陸不但騙選票，更騙民眾口袋的鈔票，民國92年陸盟商行涉嫌網路詐騙，在台負責人為張宏陸，張到士林分局到案說明後，移送士林地檢署偵辦，該公司最後清查涉嫌詐欺280筆，詐欺金額高達3億元，最後判賠返還被害人4萬美金，讓我們大家一起來共同檢驗。」

張宏陸委任律師杜英達表示，該影片中的案子，根本和張宏陸一點關係都沒有，該公司的負責人也不是張，當年他受委任處理此案，早在2004年士林地檢署就以不起訴結案，書類字號為「士林地檢93偵字第5724號」，都是可以查證、有憑有據的資料。

張宏陸說，林國春利用退警協會對他進行不實指控，縱容團隊散布不實言論，故也將對林國春提出告訴，最晚明天上午會到新北地檢提告。

(中時 )