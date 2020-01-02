國民黨總統候選人韓國瑜，引爆「韓流」擁有大批「韓粉」，支持者對其勝選樂觀其成。有人整理出韓勝選的「感謝名單」，裡面除了「卡神」楊蕙如、總統府秘書長陳菊、民進黨新潮流派系、行政院長蘇貞昌、前總統陳水扁與藍營執政縣市長外，網友更點名網紅節目《博恩夜夜秀》主持人博恩。

網友在PTT論壇發文《韓國瑜勝選該感謝的對象》，寫道：「2020大選韓國瑜贏定了，韓國瑜最該感謝的如下——1、卡神：卡神案如蝴蝶效應，表面上好像沒什麼影響，實際上卻是這次大選最後決定性關鍵；2、陳菊：陳菊真是韓國瑜的提款機，連柯文哲都來咬一口，輸掉高雄，負債幸福城市，哈哈；3、新潮流，連總統也綁架，新潮流真是厲害了！蔡英文根本就只是傀儡，可怕的邱義仁；4、蘇貞昌：今天騙神明，明天騙選民，連神也敢騙……不輸死才怪；5、陳水扁，一個貪汙總統可以到處趴趴走，還可以列不分區選國會代表，全世界大概也獨一無二；6、藍營執政縣市長，一年來該收編也早就收編了，地方包圍中央一定也不意外。」

發文網友更表示：「蔡英文想贏真的只有奇蹟了！選舉卡神案後真的進入垃圾時間，民進黨喊高票當選根本只是壯膽，難怪韓陣營說11月底後風向會改變，東南風真的來了！東南風＝楊蕙如案。」

文章一出，討論熱烈。有人直言：「博恩」、「博恩真的是死者甦醒」、「你把博恩放哪？」其他網友則紛紛回應：「我覺得是韓黑媒體，哈哈」、「社維法與反滲透法！官逼民反」、「最近綠共查水表，應該又會再拉不少票」、「當然是感謝睿智的國民啊，這還要懷疑」、「你把師父放在哪裡」、「1450最該謝」。

PTT網友留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)