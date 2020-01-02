2019年車市「神甩尾」，在各車廠火力全開促銷下，12月車市交出近4.6萬輛成績，帶動全年車市衝上43萬9836台，重回成長軌道，較前年微幅增加1.1％。也因為國產車猛力拉尾盤，國產車占車市比率為52.22％，驚險守住5成防線。

對於今年車市，國內三大車商和泰車、裕日車與中華車，都認為可優於去年水準，關鍵在於貨物稅汰舊換新的補助案會否延續，雖然各家都希望好政策延續下去，但如果今年底喊停，勢必帶動提前購車效應，有機會再增加2萬輛以上的規模。

2019年車市統計出爐，觀察各品牌市占，仍以和泰車（TOYOTA、LEXUS）居冠，合計銷量14.1萬台，市佔率32.3％。居次的是中華汽車（含三菱）4.7萬台，市佔率10.8％，第三名是裕日車（NISSAN、INFINITI）3.7萬台，市佔率8.6％。

眾所矚目的豪華車方面，賓士以2.9萬輛、市佔率32.8％穩住王座，緊追在後的是LEXUS的2.2萬輛，這是LEXUS首度突破2萬台，市佔率25％，較去年同期大幅增加25％，成長幅度最為驚人，第三名BMW掛牌1.6萬輛，市佔率19％。

中華車總經理陳昭文對今年的車市表示樂觀，最主要還是汰舊換新的效果，且各家車廠大量發表新車款，也有帶動買氣的效果，同樣式是帶動需求的另一引擎。裕日車總經理李振成也看好今年車市，應該不輸給去年的買氣。

和泰車總經理蘇純興原先預期，2019年車市規模與前年的43.5萬輛相當，但去年車市猛甩尾，愈到年底買氣卻愈旺，超出和泰車原本的預期，更跌破各家眼鏡。

(中時 )