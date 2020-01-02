民進黨雲林第一選區立委候選人蘇治芬競選總部發言人邱世文指對手行為是選舉手段，靜待司法查明。（許素惠攝）

雲林縣第一選區立委候選人張嘉郡指控對手蘇治芬影射、抹黑她主導「宣傳車事件」，而民進黨不分區立委候選人范雲也在臉書PO文，上午按鈴控告2人違法《選罷法》、《社維法》及公然侮辱、加重誹謗等。蘇陣營指對手行為是選舉手段，靜待司法查明。

張嘉郡表示，去年12月26日蘇治芬的宣傳車在東勢鄉程海村，因吵到村人，小孩也被嚇哭，被村人制止，蘇卻以慣用「打人喊救人」的選舉奧步，范雲竟也配合在網路上散播謠言，說是她的競選幹部住家，突然好幾個凶神惡煞跑出來，硬把車門打開，將蘇的妹妹拉下車，藉以抹黑是她主導。

張嘉郡也說，蘇的布條文宣又誣指國民黨總統候選人韓國瑜和她主張一國兩制，韓和她都不曾說過且否認，這種意圖使人不當選手段實在太明顯了，希望藉由提告杜絕這種選舉風氣。

律師羅裕欽形成宣傳車事件是「腳尾飯2.0版」，由蘇和其胞妹聯手製作，要求警方交出凶手，其實真正的凶手是蘇，透過政治操作，由范雲再轉貼，蘇才是無法無天。

蘇治芬競選總部發言人邱世文表示，提告是對手的選舉手段，一切已進入司法程序，靜待司法調查。

范雲晚間回應，當全國都在為黑鷹失事，痛失國家棟梁而哀悼時，張仍在進行選舉動作，令人遺憾。

(中時 )