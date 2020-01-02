雲林縣第一選區立委候選人張嘉郡指控對手蘇治芬影射、抹黑她主導「宣傳車事件」，而民進黨不分區立委候選人范雲也在臉書PO文，上午按鈴控告2人違法《選罷法》、《社維法》及公然侮辱、加重誹謗等。蘇陣營指對手行為是選舉手段，靜待司法查明。
張嘉郡表示，去年12月26日蘇治芬的宣傳車在東勢鄉程海村，因吵到村人，小孩也被嚇哭，被村人制止，蘇卻以慣用「打人喊救人」的選舉奧步，范雲竟也配合在網路上散播謠言，說是她的競選幹部住家，突然好幾個凶神惡煞跑出來，硬把車門打開，將蘇的妹妹拉下車，藉以抹黑是她主導。
張嘉郡也說，蘇的布條文宣又誣指國民黨總統候選人韓國瑜和她主張一國兩制，韓和她都不曾說過且否認，這種意圖使人不當選手段實在太明顯了，希望藉由提告杜絕這種選舉風氣。
律師羅裕欽形成宣傳車事件是「腳尾飯2.0版」，由蘇和其胞妹聯手製作，要求警方交出凶手，其實真正的凶手是蘇，透過政治操作，由范雲再轉貼，蘇才是無法無天。
蘇治芬競選總部發言人邱世文表示，提告是對手的選舉手段，一切已進入司法程序，靜待司法調查。
范雲晚間回應，當全國都在為黑鷹失事，痛失國家棟梁而哀悼時，張仍在進行選舉動作，令人遺憾。
(中時 )
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