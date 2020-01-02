跨年過後，很快就要過春節了。今年春節共有7天連假，1月23日至29日期間，交通部高速公路局將實施國道疏導措施，高公局表示，7天連假每天0至5時免收費，部份入口將有高乘載管制。

高公局春節國道疏導措施如下：

一、收費措施：實施單一費率（即打75折，無每日20公里優惠里程）；連續7天國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費；連續7天，每天0至5時全線暫停收費。

二、入口高乘載管制：25日（初一）至27日（初三），每天上午7時至中午12時，國5南港系統、石碇及坪林交流道的南向；27日及28日（初四），每天下午1時至傍晚6時，國1高雄端至湖口、國3九如至大溪路段各交流道北向；27日至29日（初五）每天下午2時至晚上9時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向。

另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

三、入口匝道封閉：25日至27日，全天封閉國1平鎮系統南向入口及埔鹽系統南向；27日至28日，全天封閉國1台南、虎尾及埔鹽系統北向、國3中興系統、西濱北向及名間雙向。

四、開放路肩：現有開放路肩措施照常實施外，連續7天每天增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

另針對高速公路主線、重點交流道、路段，實施嚴格匝道儀控管制；國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控。

高公局建議用路人，初一至初三南下多利用下午1時後時段，初三至初五北上多利用上午10時前時段。

因台61線西濱快速公路已全線通車，高公局建議往返新竹與台南地區的用路人多利用，替代國1、國3新竹與台南地區雙向易壅塞路段。

(中時電子報)