民進黨祕書長羅文嘉2日上午陪無黨籍北市第五選區（中正、萬華）立委林昶佐車隊掃街，針對《反滲透法》通過後，台大教授蘇宏達自爆因批評政府被依違反社會秩序維護法查水表，國民黨抨擊是「綠色恐怖」，羅文嘉強調，不屬於《反滲透法》範圍，假消息別再傳了。

羅文嘉表示，《反滲透法》是用來保衛台灣民主安全的機制，至於有些違反社維法案件，並不屬於這個範圍，是假消息，不要再傳了。

針對國民黨立委候選人林郁方稱，今年已經沒有「換柱」、周子瑜事件等不利因素，選情樂觀，林昶佐表示，今年氣氛複雜，尤其歷經「韓流」、中共一國兩制台灣方案等，顯示出國家局勢比較重要，無論是換柱、周子瑜或「夾手他人」等事件，都比不上民眾期待改革、守護台灣國安還重要。

林郁方整天則是馬不停蹄，一大清早站在和平西路、寧波街口拜票，接著陸續掃綠堤里、文祥里、南門里、保德里、銘德里等地，爭取支持。

(中時 )