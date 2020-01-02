國軍一架黑鷹直升機，今早驚傳在新北烏來山區迫降，民進黨國防外交委員會立委蔡適應表示，黑鷹機隊去年9月正式成軍，國防部也正與美洽談加購30架，他指出，2018年蘭嶼曾墜毀過一架，今年則是第2架，在釐清事故原因前，有停飛必要性。

蔡適應指出，今天全台的天氣不錯，若山區狀況也是如此，如果可以先排除氣候因素，剩下就是人為或機械因素兩部分，不過目前救援搶救是第一要務，在全面了解事故狀況前，國防部應該先全面停飛，對第一線的飛行官兵也是個保障。

蔡適應說，黑鷹直升機在世界各國使用廣泛，也是美方主力的運輸用中型直升機，我國過去的直升機老舊，亟需升級，黑鷹從空中突擊、運載救援多功能性，自2010年就是向美方軍購項目之一，陸軍也在2019年9月成立黑鷹突擊直升機作戰隊。

蔡適應表示，國軍向美國採購60架黑鷹直升機，已分發陸軍及移交空軍及空勤等單位使用，也計畫再繼續加購30架，還在與美方洽商中。由於黑鷹在2018年2月在蘭嶼載送病患曾墜毀過一架，這次則是發生迫降事故，會請國防部儘速了解迫降原因。

蔡適應表示，參謀總長沈一鳴前往山區視察軍事單位，由於開車過去太遠，飛機也無法到達，所以搭直升機，目前為止還不清楚是何種因素導致迫降，今天天氣不錯，很可能是機械因素比例會比較高，事故原因調查後續還需要國防部釐清。

(中時 )