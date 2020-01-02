佛光山惠中寺為慶祝佛陀成道日，並感謝台中市政府對市政貢獻，2日準備臘八粥、紅包及春聯給所有市府員工及洽公民眾。副市長令狐榮達感謝惠中寺透過贈送臘八粥傳遞佛陀包容、和諧及慈悲的精神，對市府同仁來說是非常大的鼓勵，並秉持這份溫暖帶給市民最好的服務。

令狐榮達表示，今天是今年第一個上班日，很感恩惠中寺透過每一碗臘八粥溫暖所有同仁的心，同仁也會將這份溫暖、慈悲及和諧、這份生活中的美好及感念再傳遞給他人。

令狐榮達說，過去一年，市府同仁在市長盧秀燕的帶領之下，努力打拚、夙夜匪懈，無論在打擊空汙、教育文化、交通建設、經濟發展等方面都戮力以赴，近期2020台灣燈會副展區點燈、跨年晚會及元旦升旗典禮，市府上下皆齊聚一心，也都吸引眾多民眾參加。

覺居法師表示，惠中寺今天上午5時即出動30多位志工開始煮粥，志工們內心都充滿歡喜，因為他們知道這碗粥是要送給為市府同仁，台中這一年來的平安是因市府團隊齊心齊力就像臘八粥用了很多材料，主角是米，但如果沒有配角，臘八粥不會香，也就不是臘八粥了，就像每位市府同仁都非常重要。

覺居法師指出，今日贈送市府星雲大師的墨寶「行道天下，福滿人間」春聯，道是慈悲心、智慧心，希望每個人心存善念、說好話、做好事，包括我們遇見的每一個人、每一通電話，都能得到溫暖。

市府表示，農曆十二月初八為佛陀成道日，又稱「法寶節」，是佛陀夜睹明星而開悟證道的日子，佛教徒仿牧女供佛以乳糜的典故，以白米、青江菜、芋頭等八味料，適量配比熬成粥供佛，稱為「臘八粥」或「佛祖粥」，以祈安賀歲。佛光山惠中寺已連續7年在市府舉辦此項活動，臘八粥運用多種食材烹煮，象徵著多元融合與協調的智慧。

佛光山惠中寺今日在台灣大道市政大樓舉行「佛光山惠中寺慶祝法寶節結緣臘八粥活動」贈粥儀式，中區總住持覺居法師現場贈送星雲大師的墨寶「行道天下，福滿人間」春聯給市府；令狐榮達代表受贈，並回贈「鼠運亨通」春聯，祈願大師喜樂安康。

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(中時 )