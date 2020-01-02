2020年第一場流星雨本周即將登場，三大流星群之首的象限儀座流星雨（Quadrantids）本周1月4日傍晚4點將達到流星雨肉眼可見的極大值，估計1月3日到4日兩天適合觀察，預估每小時會有120顆流星，天文迷們千萬別錯過。

台北市立天文科學教育館表示，象限儀座流星雨較少被人所知，但和著名的英仙座流星雨及雙子座流星雨並稱年度三大流星群，其中象限儀座流星雨更是三大流星群之首，每年出現時間大多數會落在12月28日到1月12日間出現；象限儀座流星雨最大的特徵是常在夜空留下帶有尾痕的火流星，這次極大期預測數量高達120顆，流星雨幅射點在午夜後才昇起，此時月亮剛好西落，若沒有雲層的阻擋將是觀星的絕佳時刻。

本次台北天文館、陽明山國家公園和梨山福壽山農場合作，在無光害的山區架設暗空攝影機進行直播，讓無緣出外一睹流星雨的民眾也能透過直播共襄盛舉。

台北天文館建議，視野開闊、光害與空汙較少的高山和鄉村地區較適合觀賞流星雨，符合上述條件地區以肉眼就可清楚觀賞，在城市如台北市則以陽明山為推薦地點。

(中時 )