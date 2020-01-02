中天新聞主播群2020年好事連連！繼主播張雅婷宣告甜蜜嫁做人婦後，主播陳諺瑩也傳出好消息，即將在本月中旬舉辦婚禮，完成終身大事。陳諺瑩為中天新聞招牌政論節目《大政治大爆卦》主持陣容之一，適逢總統大選熱戰中，同時間還得籌備婚禮、搬新房，讓她蠟燭多頭燒，還好未來老公非常體貼，幾乎一手包辦大小事務，陳諺瑩笑說，「就是哪些日子一定要到的，他跟我說，我會空出來！其他的時間真的都在忙工作。」

陳諺瑩自曝透過相親認識未婚夫。（圖／中天）

陳諺瑩透露，另一半在傳產業工作，兩人是經由長輩介紹認識，「就是相親啦！人真的不能鐵齒，我以前說我最不能接受相親，覺得沒結婚也沒關係」，坦言一開始出席是想給長輩面子、當作認識個朋友，笑稱當時對未婚夫的第一印象，「真的，不怎麼樣！」是在相處過後才漸漸認定彼此，在長輩們積極的push之下，兩個人交往半年後就決定共度一生。

中天主播陳諺瑩。（圖／中天提供）

兩人認識的時間點，剛好在大選前最忙碌的2019年，陳諺瑩工作滿檔、休假不固定外，更經常被公司Call回上班、出外景，兩人幾乎沒有時間能好好約會，她透露未婚夫也被她的工作嚇到，「他說他現在才知道原來主播這麼辛苦，跟想像中的一點都不一樣。」但陳諺瑩表示另一半很少看她播報，「他不太看電視新聞，在一起前根本沒看過我播新聞，還說第一次見面時，很像在接受主播訪問。」倒是未來婆婆比較關心國家大事，「她會看我主持，有時候也會叮嚀我氣色不好、要多休息，就像我媽媽一樣。」

大選後沒隔幾天就要辦婚禮，應是新人最忙碌的時刻，但敬業的陳諺瑩透露她一定會工作到總統大選結束才會休假，剩餘2、3天就全力籌備婚禮，至於蜜月地點根本忙到連想都沒想過，「等忙完後，我們兩個都只想好好睡一覺。」不過她也甜蜜地道，婚後還是會努力工作，但「生子計畫」當然是有的，希望能順其自然的迎來好消息。

(中時電子報)