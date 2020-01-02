勞動調解委員接受嘉義地方法院授證證書。（廖素慧攝）

勞動調解委員參觀勞動調解室。（廖素慧攝）

勞動法庭庭長洪挺梧介紹勞動調解室採用圓桌的用心設計。（廖素慧攝）

《勞動事件法》今年元旦上路，嘉義地方法院院長張意聰2日授證39名調解委員，新設勞動調解室，擺放圓桌，營造和緩圓融的氣氛，勞動法庭庭長洪挺梧說，由法官、勞動組、事業組各1人組成勞動調解委員會，圓桌讓雙方在平等的立場上調解。

嘉義地院庭長兼發言人洪嘉蘭說，由勞資相關的主管機關、團體與地方政府推舉工商界人士，地院遴選委員會從中遴選出事業組（資方）、勞動組（勞方）調解委員，經受訓後，授予39位調解委員證書，效期3年。

勞動法庭法官陳威憲說，《勞動事件法》上路，原則上先經調解程序，調解期3個月，若未能達成調解，再由法院審理勞動事件，勞動調解可在勞資糾紛發生地，向當地法院聲請調解。

洪挺梧帶調解委員們參觀新設置的勞動調解室，他說，勞動調解室是少年法庭改裝，因為階梯式的法庭不適合作為調解空間，特別採用圓桌，以期讓雙方在平等、面對面、溫和的情境下溝通協調，這個設計獲得司法院的肯定，此外，聲請人對調解委員、法官有評鑑機制，因此，調解室提供評鑑書表。

(中時 )