佛山市長朱偉透露，2019年佛山地區生產總值突破1兆元大關，成為廣東省繼廣州、深圳之後第3座GDP超過兆元的城市（實際經濟資料以統計部門正式發佈為准）。據各地統計局的公開資料，至2018年，中國有16座城市地區生產總值突破1兆。其中，不少兆級城市是省會、副省級城市，佛山是少有的地級市。

2020年1月1日，佛山市長朱偉在向市民發表的元旦獻詞中提到，「全市地區生產總值突破萬億元大關，經濟綜合實力邁上新臺階。」製造業是佛山地區生產總值突破兆元大關的重要動力，家用電器、金屬製品、陶瓷建材等行業規模均排在全省首位。過去一年來，佛山深入推進國家製造業轉型升級綜合改革試點，中高端製造業保持良好發展勢頭。

資料顯示，2019年前10月，佛山規模以上工業增加值同比增長7.3％，比全省4.3％的水準高出3個百分點，其中先進製造業增加值增長8.9％。

從全中國來看，佛山地區生產總值突破兆元也具有標誌性意義。根據各地統計局的公開資料，截至2018年，中國有16座城市地區生產總值突破1兆元。其中，不少兆級城市是省會、副省級城市，佛山是少有的地級市。

2019年，中國國內生產總值預計將接近100兆元人民幣。此次躋身兆元俱樂部意味著，佛山僅用全中國萬分之四的土地，創造了近1％的生產總值，是廣東經濟高品質發展的詮釋。

(中時 )