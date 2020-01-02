去年12月車市續旺，衝出4.5萬台以上水準。據統計，2019年12月台灣整體汽車掛牌數為4萬5925台，月增12.8%，且年增率達9.4%，也帶動去年全年車市規模達43萬9836台，年增1.1%，並且為2006年以來次高。和泰汽車(2207)去年12月總掛牌數年增率16.1%，且去年一整年銷售年增率達17.5%，為去年最大的贏家。

和泰汽車先前已上修旗下進口豪華車品牌LEXUS全年總銷量至2.2萬台，同時上調TOYOTA品牌銷售目標至11萬3000台，整體全年銷售目標從13.1萬台增至13.5萬台，穩坐穩龍頭地位。也進一步調升對去年車市預估。今年在汰舊換新政策持續下，和泰汽車仍偏樂觀看待今年台灣整體車市，預期再比去年小幅成長。

和泰汽車去年銷售表現比上修後更佳。2019年全年總掛牌數14萬1891台，市占率提升至32.3%，不僅國產車系在各級距內穩坐銷售第一，RAV4等進口車款也拿下級距冠軍。

和泰汽車2019年銷售亮麗，主要是去年3月ALTIS、RAV4改款上市的熱銷效應持續。和泰汽車旗下TOYOTA、LEXUS兩大品牌12月總掛牌數為1萬4188台，月增率3%，年增16.1%，單月總市占率30.9%。2019年1~12月，TOYOTA、LEXUS兩大品牌總銷量為14萬1891台，比前年同期增加17.5%，為前五大品牌中成長幅度最強勁。

台灣車市去年下半年加溫，帶動全年車市規模小幅增長，但國產車銷售仍較遜色，去年全年，台灣進口車市場總掛牌數為20萬9949台，占整體車市47.7%，且再比前年增長6.4%，相對國產車表現佳。

去年下半年車市急起直追，2019年全年台灣汽車總市場為43萬9836台，年增1.1%，和泰汽車12月銷量年增16.1%，全年增長17.%表現亮麗。

去年12月車市總銷售第二名為日系車HONDA的月銷售4263台，第三名為裕隆集團中華汽車(2204)的4208台；第四名為裕隆集團裕隆日產汽車(2227)的3915台；第五名為進口豪華車賓士BENZ掛牌數2725台。

2019年全年來看，和泰車續蟬聯車市龍頭寶座；第二名是裕隆集團中華汽車(2204)，旗下中華加上MITSUBISHI於2019年掛牌數為47592台，年減3.3%，市占率10.8%。

裕隆集團裕隆日產汽車(2227)，NISSAN加INFINITI去年全年總掛牌數為37821台，年增3%，市占率8.6%。2019年第四名為日系車HONDA的年銷售33053台，市占率7.5%。進口豪華車賓士BENZ去年總掛牌數29255台，市占率6.7%居第五名。

(時報資訊)