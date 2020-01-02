國防部一架黑鷹直升機今（2日）上午9時許傳出迫降新北市烏來區、宜蘭縣交界山區，機上共有13人，新北市消防局資料顯示，至下午1時止已尋獲11人，尚有2人失聯，新北市、宜蘭縣搜救人員分別徒步入山搜救，消防局長黃德清強調，失聯人數是否有變更，由國防部統一說明，目前已派出121名搜救人員。

黃德清表示，上午10時23分派遣30名出發前往山區搜救，另外，有91名特搜人員目前已經集結完畢，將從宜蘭縣進入，共派出121名搜救人員，預計還要1小時後才能抵達預估的迫降地點。

另外，黃德清提到，目前天候狀況不佳，尚有另外的人員待命，若空勤總隊直升機可以起飛，將會搭乘直升機前往搜救。所有搜救行動由國防部統一指揮。

黃德清表示，烏來分隊得知的訊息是11人平安、2人失聯，關於上將總長沈一鳴是否獲救，由國防部統一說明。

據悉，機上共有總長室上將總長沈一鳴、總長室少校侍從官黃聖航、作計室少將處長劉孝堂、政戰局少將副局長于親文、總士官長室總士官長韓正宏、情次室少將助次洪鴻鈞、後次室中將次長黃佑民、通次室中將次長曹進平、作計室中校作參官周欣頤、軍聞社新聞官陳映竹、中校飛行官葉建儀正駕駛、上尉飛行官劉鎮富副駕駛、士官長機工長許鴻彬機工長。

(中時 )