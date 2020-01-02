台灣電商業龍頭富邦媒(8454)旗下momo購物網2日公布《2019年十大熱銷商品》與《爆紅風雲榜》。momo自站內數百萬件商品、千萬筆訂單中，綜合銷量與銷售額等排名，評選今年入圍的十大風雲商品，其中年銷售超過破千萬包的「舒潔衛生紙」，以及雙11、雙12熱銷冠軍「Apple iPhone 11」兩大品牌已連續2年入榜。

前年榮登爆紅榜的品牌「dyson V11 Fluffy」、「Ariel 3D洗衣膠囊」在年度新力作加持下，也擠進榜單中。

爆紅榜則以成長幅度為基準，而市場流行趨勢為催化劑，如「飛樂氣炸鍋」、「MUJI小白鞋」、「Apple AirPods」、「金車CrystalValley礦沛氣泡水」等皆榜上有名。

回顧2019年電商市場多元消費樣貌。momo購物網旗下3C、家電、日用、家居、食品、美妝、流行精品、保健休閒等八大品類均衡發展，且根據2019第三季統計資料顯示，持續保有雙位數的成長幅度。而在消費者購買次數、交易訂單數、平均訂單金額也皆維持正成長，顯見消費者黏著度持續攀升。

根據momo《2019年十大熱銷商品》觀察發現，商品的新鮮感與新奇性、品牌產品的知覺品質，以及高CP值延伸出優惠比絕對便宜更重要，為榮登熱銷榜的重要關鍵。如今年上榜的家用品主打添加頂級蠶絲蛋白精華「舒潔棉絨膚觸抽取衛生紙」、讓洗衣更加便利的「Ariel日本三合一3D洗衣膠囊」與保養類品牌第一支抗老力作「理膚寶水B5彈潤修復精華」皆為2019年新品，品牌經不斷開發出新品以刺激市場的買氣，加上長銷型商品每逢momo獨家推出優惠活動，即會掀起囤貨潮。

7連霸品牌價值世界第一的Apple旗下「iPhone 11」與英國高檔家電品牌dyson新機「dyson V11 Fluffy手持無線吸塵器」，2019年也名列年度熱銷榜中。高CP值的家電「HERAN日本馬達14吋智慧觸控變頻7葉片DC扇」、「石頭掃地機器人二代S6」，以及momo獨家機型「TECO一級變頻8-10坪冷暖空調」，功能性強，加上價格實惠入手門檻較低，獲得市場廣大的回響。

隨著現代人健康與預防保健意識抬頭，榮獲兩項國家健康認證的「愛之味純濃燕麥」及具漢方顧眼成分的「永信藥品高單位葉黃素軟膠囊」也名列榜上。

《爆紅風雲榜》中不乏看出年度流行趨勢，如人人腳上一雙的小白鞋風潮帶動「MUJI撥水加工有機棉休閒鞋」。主婦愛不釋手的氣炸鍋2019也再度掀起風潮，身受網路紅人推薦、高CP值的「飛樂Philo氣炸鍋」年度熱銷近2萬台。引領真無線藍牙耳機「Apple AirPods」，為3C週邊的年度話題商品，加上新機種推度，年度銷量突破2萬隻。隨著健康意識抬頭，氣泡水熱潮持續延燒，「金車CrystalValley礦沛氣泡水」箱購活動價格實惠，年度熱銷近百萬瓶。

其它爆紅榜上的商品包括重榜王「Ariel日本三合一3D洗衣膠囊」、100%生乳「義美牛乳(保久乳)」、「OLAY高效透白光塑淡斑精華」、momo特規品「IKUK 520ml職人木紋系列保溫瓶」、「幫寶適一級幫拉拉褲」、媲美專櫃品質「MAYBELLINE FIT ME反孔特霧無瑕嫩粉餅」商品。

(工商 )