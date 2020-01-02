台南地檢署偵辦麻豆區有民眾涉嫌成立未立案的工會、發展協會，祭出餐會、旅遊等福利好康吸收會員，涉嫌為第二選區某立委候選人賄選，去年11月20日執行搜索、傳喚31人，向法院聲請李姓男子羈押禁見獲准，全案偵查終結，檢方今天依賄選罪嫌起訴李男、鄭男，另王姓、林姓2被告緩起訴，這也是全國首件幫助賄選案起訴。

台南市第二選區立委候選人李武龍針對此案，曾於去年11下旬到南檢控告李男，強調與對方素昧平生，但李男冒用其父親與他的名義對外成立社團、招攬會員，他未授權也不知情。由於李男行徑已造成外界誤解他賄選等負面影響，他透過提告捍衛自身名譽與清白。

台南地檢署指出，李嫌在麻豆以尚未向主管機關申請設立登記「台南市麻豆魚丸豬肉工會發展協會」名義，向麻豆、善化不特定選民，散發自行掛名李和順、李武龍兩父子為會長與顧問為頭銜的協會宣傳單，只要支付1200元會費，「1年可免費前往特約餐廳用餐4次」、「每年全省旅遊10次以上，旅遊另繳費用」，加入會員者另可獲「魚丸8顆、香腸5節及可口奶滋餅乾2條」(總價值174元至184元)。

檢方指出，上述可獲得賄賂及不正利益合計每人每年總總價至少逾3774元至3784元，已超過會員費用，且李嫌於散發宣傳單邀會員時，以LINE或口頭請求投票支持該候選人，以此方式向王、林2人期約賄選，王、林亦因此同意加入該會會員，並繳交1200元會費。

李男又以通訊軟體LINE傳送上述宣傳單影像及「(某候選人及其父親姓名)，加入會員好辦事，多多加入會員，多多介紹，親朋好友」等內容訊息給王等4人，以上述賄賂及不正利益向前開人等行求賄選，惟除了王、林之外，其餘人並未因此同意加入成為會員。

檢方指出，李姓及鄭姓基於共同犯意聯絡，由李將宣傳單影像及載有候選人及其父親姓名「有靠山，拜託事情」等內容訊息傳送給鄭，復由鄭以LINE將上述宣傳單影像及「招收會員中」等內容訊息傳送給7人，以上述賄賂及不正利益向前開人等行求賄選，惟7人並未加入會員。

檢方表示，李男所為是涉違反公職人員選罷法的期約及行求賄選罪嫌；鄭男所為是涉同法的行求賄選罪嫌。2、緩起訴部分，王、林兩人緩起訴期間都為是2年、並均命立悔過書。

(中時 )