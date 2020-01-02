高甄斈、曹程凱兩人以東方媒材取勝，吸引很多參觀者成為粉絲。（盧金足攝）

藝術家江屘菊從教育界到商界再投入畫作，被稱為從「粉筆到畫筆」的藝術家。（盧金足攝）

「堆金積玉創作展」2日起在台中市NTC國家商貿中心21樓開展，由藝術家江屘菊、高甄斈、曹程凱三人聯展，商業大樓化身為藝術殿堂，增加文化氣息，帶來更有「藝」思的辦公空間，也讓辦公及洽公的民眾來一趟藝術之旅。

江屘菊表示，自己本來在高職當總務主任，因緣際會到大陸創業展開自己跨國企業的事業，但是心中難忘對藝術的熱愛，所以開始尋求名師指導，也投入美術的世界。

有一次在表框畫作時，對高甄斈、曹程凱這個畫風大為驚艷，認識這兩位藝術家，也結下這次聯展的緣分。

江屘菊説，她第一次去大陸考察發現商機，隨即順利展開創業版圖，2011年退休後開始找名師學畫，她都一早就開始畫畫，而且有的植物水果都可以當成畫作媒材，為自己找到新的領域，生活更加豐富。

投入藝術天地就像她打拼事業的精神一樣，江屘菊創作不輟，願意嘗試各種題材和媒材，成為藝術界的奇葩。

她也感謝提供這種鑽石級的場地開畫展，在這個寸土純金的地方增加藝術氣息，她透露因為以前在做化妝品的事業，所以應用在畫作上，連火龍果都可以做顏色的素材。

高甄斈、曹程凱兩人則以東方媒材取勝，著重礦物原料的岩彩等創作膠彩等畫作，創意十足及精湛藝術風格，吸引很多參觀者成為粉絲。

提供畫展場地的台商王崑霖，返台投資插旗台中，選擇在最具地標的NTC國家商貿大樓設置「皇家NTC商務中心」，規畫大小不同的辦公區、辦公室設備媲美台北頂級的商務中心，租金價格比台北負擔少，就能享受五星級的辦公室軟硬體服務。

「皇家NTC商務中心」，進駐這棟位在台中黃金地段，造型像帆船的NTC國家商貿大樓，以共享辦公室方式助年輕者人創業之路一帆風順，提供小型企業、創業者、獨立工作者，包括外商、貿易及金融、新創等客源。

(中時 )