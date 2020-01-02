德國管理及安全服務單位今天說，民眾在跨年夜施放的天燈，可能是引發克里菲德動物園（Krefeld zoo）火災、造成數十隻猿猴喪生的罪魁禍首。

警方表示，這場大火於將近午夜時分吞噬了動物園的猿猴館，至少30隻動物遇難。克里菲德動物園位於北萊因-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）地區。

猿猴館園區內原本住著大猩猩、紅毛猩猩、黑猩猩和狨猴。大火後僅2隻黑猩猩和附近一座建築裡的大猩猩一家倖存。

以靈長類動物為特點的克里菲德動物園，在臉書專頁上宣布：「我們最害怕的事情成真了。」

淚流滿面的遊客今天紛紛在動物園入口處點燃蠟燭，並留下花束及絨毛玩偶。有祈福民眾只想簡單問一句：「為什麼會這樣？」

消防人員已經成功阻止大火繼續延燒到動物園裡的其他建築。

初步鑑識顯示，這起火災有可能肇因於飛行的紙天燈。調查人員在悶燒的火災殘跡中發現3盞天燈，上面有手寫的新年願望。當地從2009年起就禁止施放這類物品。

警方已針對「過失縱火」展開調查。一些可能使用過這些天燈的民眾今天晚間主動聯繫警方。克里菲德警方表示，將查證他們的供詞。

園方事後立刻呼籲禁止在動物園、農田和養狗場附近施放各種煙火。

園方表示，這場致命大火是「不受控慶祝活動」對動物造成嚴重後果的殘酷證明。

德國經常使用威力強大的煙火來慶祝新年。救援單位今天在柏林記錄到22人於元旦假期間受傷，部分傷患甚至嚴重到需要截肢。

(中央社)