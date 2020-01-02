北市今天中午11點14分發生一起載有挖土機的大貨車因煞車不及，在中正路、志成街街口追撞前方3輛小貨車、2輛小客車，並波及隔壁車道1輛公車，警方根據大貨車申請的路線，發現駕駛行駛未經核准路線並追撞前車，肇事責任在大貨車駕駛上，其中3輛小貨車駕駛分別手腳擦挫傷，經送醫包紮並無大礙。

警方表示，55歲黃姓駕駛，從北市關渡出發，預計要到新竹，大貨車後車斗載一輛挖土機，高度與重量在符合規定，但黃姓駕駛因未注意車前狀況，追撞前方1輛小貨車，再往前推撞前方4輛轎車、貨車。

依黃姓駕駛申請的路線，出發後必須繞路從新北市，不可進入台北市區，駕駛疑似先去其他地方，又抄近路，想要經中正路往重慶北路交流道上高速公路，完成後續工作，行進中不慎撞及前方車輛。

事故發生後，造成5輛車撞成一團，其中第3輛貨車車尾被擠壓跨越車道，又遭後方公車撞擊，所幸並公車並無人員受傷。

警方初步調查，肇事責任在黃姓駕駛，行駛未經核准的路段，以及未注意車前狀況，警方將後續調查釐清肇事責任。

(中時 )